صدارة الإنتر في اختبار قوي أمام أتلانتا

المصدر: روما - أ.ف.ب

سيواجه دفاع إنتر ميلان اختباراً صعباً عندما يستضيف أتلانتا ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم، كما يواجه يوفنتوس مهمة صعبة في المباراة المقررة أمام مضيفه روما مساء غد.

ويخوض أتلانتا، الذي صعد إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا، المباراة منتشيا بالفوز 5/صفر على كل من ميلان وبارما، في مباراتيه السابقتين بالدوري الإيطالي، حيث بات متفوقاً على جميع فرق الدوري من حيث عدد الأهداف المسجلة، برصيد 48 هدفاً.

وتشكل المباراة اختباراً صعباً لدفاع إنتر ميلان، الذي يعد الأقوى بين فرق الدوري حالياً، حيث لم تستقبل شباك الفريق سوى 15 هدفاً، ويحتل إنتر ميلان الصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام يوفنتوس، بينما يحتل أتلانتا المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويخوض أتلانتا المباراة على ملعب جيوسيبي مياتزا، في الوقت الذي يستعيد فيه المهاجم دوفان زاباتا كامل لياقته. وسجل الكولومبي ستة أهداف خلال سبع مباريات قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في أوائل أكتوبر الماضي.