بداية متعثرة للمنتخب الأولمبي أمام فيتنام في الطريق لأولمبياد 2020

المصدر: منصور السندي-دبي

اكتفى المنتخب الأولمبي بحصد نقطة واحدة بالتعادل دون أهداف مع نظيره المنتخب الفيتنامي خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بوريرام " بمدينة بوريرام في بداية مشوار المنتخبين في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة في تايلاند المؤهلة بدورها الى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، علما أن المنتخب الأولمبي يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبه وفيتنام كلا من منتخبي الأردن وكوريا الشمالية.

وعانى المنتخب الأولمبي كثيرا في هذه المباراة بسبب غياب التركيز والتفاهم الجيد بين اللاعبين ولم يستغل الفرص التي سنحت له على مدار شوطي المباراة خصوصا تلك التي أهدرها المهاجم المتألق علي صالح الذي شكلت تحركاته خطورة كبيرة على المرمى الفيتنامي.

وجاءت بداية المنتخب الأولمبي متعثرة في هذه البطولة على الرغم من أن الآمال كانت معقودة عليه لحصد النقاط الثلاثة كاملة نظرا لكون أنه يضم في صفوفه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

ورغم المحاولات الهجومية المتكررة من قبل مهاجمي المنتخب الأولمبي الا أن شباك المنتخب الفيتنامي استعصت عليهم خلال شوطي المباراة.

وألغى حكم اللقاءالسنغافوري محمد تقي ركلة جزاء كان قد احتسبها للمنتخب الأولمبي " 49"بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو" الفار".

انتهى الشوط الأول الذي جاء متكافئا من الطرفين من حيث الأداء والسيطرة الميدانية، بالتعادل دون أهداف، فيما أخفق كلا المنتخبين في الشوط الثاني في الوصول الى شباك الآخر.

حظي المنتخب الفيتنامي بمساندة جماهيرية في المدرجات، فيما قاد المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم السنغافوري محمد تقي.

ووفقا لنظام البطولة فإنه يتأهل الى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بطل كأس آسيا ووصيفه وصاحب المركز الثالث.

وسيخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثانية في هذه البطولة أمام نظيره المنتخب الكوري الشمالي الاثنين المقبل.