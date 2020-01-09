اتحاد الكرة المصري يرد على تغريدة "روب مكة"

المصدر: أحمد طارق-دبي

رد اتحاد الكرة المصري على سخرية نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد الفوز بجائزة أفضل اتحاد خلال عام 2019، وفقاً لاختيارات حفل الاتحاد الأفريقي الذي أقيم في الغردقة. رفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إقحام نفسها في أزمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر بعد سخريته من مجلس الإدارة السابق برئاسة هانى أبوريدة،

قال مصدر داخل اللجنة المؤقتة، في تصريحات لصحيفة الوطن سبورت: "لا نرغب في خلق أزمات، ولن ننساق وراء تويتة تم نشرها على "السوشيال ميديا"، ولم يتم تعييننا من "فيفا" للتعليق على مثل هذا، هدفنا العمل لمصلحة الكرة المصرية".

وغاب صلاح عن حضور حفل جائزة الأفضل، واقتصر على السنغالي ساديو ماني، وهو ما فتح باب الجدل حول أسباب غيابه، وزاد الجدل بعدها بسخريته من تتويج اتحاد الكرة بلقب أفضل اتحاد عن عام 2019، بنشره صورة لابنته مكة وهي ترتدي "روب" معلقاً وفاز بلقب أفضل اتحاد، دون أن يذكر اسم الاتحاد المصري.