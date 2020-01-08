«حزن» في السعودية على وفاة نجم المنتخب خميس العويران

المصدر: الرياض - د.ب.أ

توفي النجم التاريخي للكرة السعودية، خميس العويران، اللاعب السابق لـ«الأخضر»، وناديي الهلال والاتحاد، أمس، عن عمر يناهز 46 عاماً، بعد صراع مع المرض. وانهالت عبارات العزاء والمواساة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شهد «تويتر»، تدشين وسم «خميس العويران في ذمة الله»، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً في السعودية. كما نشر الاتحاد السعودي تعزية رئيسه ياسر المسحل، وتعزية من الهلال واتحاد جدة.

ودخل العويران أخيراً المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية. وفي أغسطس الماضي، أكدت صحف ومواقع سعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه المسؤولين بدعم العويران في محنته المرضية، وأوصى بضرورة علاجه بالخارج على نفقة الدولة.

وكان العويران لعب للهلال بين 1997 و2001، وبعدها انتقل إلى الاتحاد وظل معه حتى 2007، قبل أن يعتزل. ولعب بقميص المنتخب السعودي 10 أعوام بين 1994 و2004.

النجم السابق للهلال والاتحاد فارق الحياة عن عمر 46 عاماً.