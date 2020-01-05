ريال مدريد يقتنص نجماً برازيلياً شاباً بـ 30 مليون يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة «أس» الإسبانية أمس، إن نادي ريال مدريد توصل إلى اتفاق شبه رسمي، مع نادي فلامنغو البرازيلي ووكيل اللاعب رينييه، الذي سينتقل إلى قلعة «سانتياغو بيرنابيو» نهاية الشهر الجاري على أن يلتحق بفريق الرديف الذي يقوده نجم الريال التاريخي، راؤول غونزاليس. وقالت «أس» إن قيمة الصفقة ستصل إلى 30 مليون يورو، وإن الحديث في البرازيل عن أن رينييه هو «رقم 10» المقبل بالنظر إلى الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب رغم صغر سنه.

يُذكر أن رينييه سيصبح في الـ18 من عمره بحلول 19 الجاري، وقد تم استدعاؤه أخيراً للعب في التصفيات اللاتينية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو رفقة الفريق البرازيلي الأولمبي. ونقلت الصحيفة عن والد اللاعب قوله إنه وابنه ينتظران بفارغ الصبر خبر إتمام الصفقة بشكل رسمي في الأيام المقبلة. يُذكر أن الريال اعتمد في السنوات الماضية على سياسة استقطاب المواهب الشابة، حيث تعاقد مع عدد من اللاعبين، أبرزهم من البرازيل الثنائي رودريغو وفينيسيوس جونيور، ومع القدوم المتوقع لرينييه، فقد يصبح عدد اللاعبين البرازيليين في صفوف الملكي ستة، من ضمنهم المخضرمان مارسيلو وكاسيميرو، والوجه الجديد هذا الموسم ميليتاو.

وأثمرت خطة الريال مع المواهب الصاعدة في ظهور رودريغو بشكل مميز هذا الموسم، رغم صغر سنه (18 سنة)، حيث تألق بشكل لافت محلياً وأوروباً، إلى جانب تقديم فينيسيوس مستويات كبيرة، الأمر الذي شجع إدارة النادي على المضي قدماً في سياسة استقطاب المواهب الصاعدة.

• رينييه ينظر إليه في البرازيل على أنه رقم «10» المقبل، ومن المتوقع أن يلتحق برديف الريال خلال نهاية الشهر الجاري.