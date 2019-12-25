محمد صلاح.. “السم القاتل”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال عقب فوز اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019، وذلك بسبب عدم إحراز اللاعب لأي هدف في البطولة خلال مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، حيث رأى البعض أحقية اللاعب البرازيلي فيرمينيو، بالجائزة بعد إحرازه هدفين لليفربول في المباراتين وقيادته للفريق للفوز باللقب.

وكان محمد صلاح، قد توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى أمام مونتيري المكسيكي بسبب صناعته للهدف الأول وصناعته لأكثر من فرصة ثم توج جهوده بالفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة.

ورد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن سبب إختيار اللاعب المصري محمد صلاح للفوز بالجائزة عبر موقعه الرسمي حيث أكد الموقع أن سبب فوز صلاح هو تمريرته الحاسمة للغيني نابي كيتا، والتي جاء منها الهدف الأول لليفربول في البطولة، بمرمى مونتيري المكسيكي في مباراة نصف النهائي، واصفا اللاعب خلال مباريات البطولة بـ “السم القاتل” الذي يزعج دفاعات الفرق المنافسة مشيراً إلى أنه ليس شرطا أن يحرز محمد صلاح أهداف لكي يفوز بالجائزة.

كما أشاد الاتحاد الدولي بالدعم الجماهيري الذي تلقاه محمد صلاح خلال أحداث البطولة، مشيرا إلى أن الجمهور كان يتفاعل مع كل لمسة من صلاح خلال المباريات.

وأوضح الاتحاد الدولي سبب اختيار لاعب فلامينغو البرازيلي برونو هنريكي ليحتل المركز الثاني لأفضل لاعب في البطولة، بعد أن ساهم في الأهداف الثلاثة التي سجلها فريقه في مرمى الهلال السعودي بالإضافة إلى أدائه المميز في مباراة ليفربول.