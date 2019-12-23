جائزة أفضل لاعب إفريقي بين صلاح ومانيه ومحرز

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

انحصرت المنافسة في جائزة أفضل لاعب إفريقي بين النجم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو مانيه، وذلك بعد الكشف، أمس، عن القائمة النهائية للمرشحين، والممنوحة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتبدو الأمور غامضة، خصوصاً في ظل التألق اللافت للثلاثي، إذ قدم ثنائي فريق ليفربول محمد صلاح وساديو مانيه موسماً رائعاً، خصوصاً بعد أن حصدا معاً لقبي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكذلك الفوز بلقب مونديال الأندية، وتتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب في هذه المسابقة، إضافة إلى احتلال مانيه مرتبة متقدمة (الرابع) في ترتيب جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك وصافة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن خسرت السنغال من الجزائر في النهائي.

في المقابل، ارتفعت أسهم محرز كثيراً، إذ حقق ألقاباً مهمة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأسها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك التتويج مع منتخب الجزائر بطلاً لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت الصيف الماضي في ضيافة مصر.

وبالنسبة لقائمة المرشحات لأفضل لاعبة في إفريقيا، فضمت: الكاميرونية كلمن أغارا نشوت والنيجيرية عزيزات أوشوالا والجنوب إفريقية تيمبي كجاتلانا.

وكشف «الكاف»، كذلك، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في الحفل السنوي الذي سيقام بمدينة الغردقة بمصر في السابع من يناير المقبل. وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى بعد تصويت من لجنته الفنية والتطوير، ولجنة من خبراء الإعلام، مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام قيد الاستعراض، 2019.

وتضمن الاختيار تصويت مجموعة مختارة من أساطير «الكاف»، والمؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردي الأبرز في كرة القدم الإفريقية. وشارك الأساطير في عملية التصويت للاعب العام (للرجال والسيدات).

وضمت القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة: التونسي أنيس البدري (الترجي)، والمصري طارق حامد (الزمالك)، والجزائري يوسف البلايلي (الترجي/‏‏ أهلي جدة).

وفي فئة أفضل لاعب شاب، ضمت القائمة المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند)، والنيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (ليل). ويتنافس في القائمة النهائية لأفضل مدرب لفئة الرجال، السنغالي ألو سيسيه (منتخب السنغال)، والجزائري جمال بلماضي (منتخب الجزائر)، والتونسي معين الشعباني (الترجي). وبالنسبة لجائزة أفضل مدربة، ضمت قائمة المرشحات: الان جومفا (الكاميرون)، وديزيريه إليس (جنوب إفريقيا)، وتوماس دينيربي (نيجيريا). أما فئة أفضل منتخب، فضمت القائمة كلاً من: الجزائر ومدغشقر والسنغال، وفئة السيدات: الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

القوائم النهائية

■أفضل لاعب: رياض محرز (الجزائر)، ومحمد صلاح (مصر)، وساديو مانيه (السنغال).

■أفضل لاعبة: الكاميرونية كلمن أغارا، والنيجيرية عزيزات أوشوالا، والجنوب إفريقية تيمبي كجاتلانا.

■أفضل لاعب داخل القارة: التونسي أنيس البدري (الترجي)، والمصري طارق حامد (الزمالك)، والجزائري يوسف البلايلي (الترجي/‏ أهلي جدة).

■أفضل لاعب شاب: المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند)، والنيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (ليل).

■أفضل مدرب لفئة الرجال: السنغالي ألو سيسيه (السنغال)، والجزائري جمال بلماضي (الجزائر)، والتونسي معين الشعباني (نادي الترجي).

■أفضل مدربة: آلان جومفا (الكاميرون)، وديزيريه إليس (جنوب إفريقيا)، وتوماس دينيربي (نيجيريا).

■أفضل منتخب: الجزائر ومدغشقر والسنغال، وضمت فئة السيدات: (الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا).