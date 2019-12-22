اليوفي يطلب «السوبر الـ9» على أرض السعودية وبـ «قمصان عربية»

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

تستضيف السعودية اليوم للعام الثاني توالياً، مباراة كأس السوبر الإيطالية في كرة القدم التي ستجمع بين يوفنتوس ولاتسيو، وتأتي قبل نحو أسبوعين من استضافة المملكة كأس السوبر الإسبانية ضمن سلسلة من النشاطات التي ترغب من خلالها في تعزيز حضورها الرياضي عالمياً.

وأتاح لقب الموسم الماضي لنادي «السيدة العجوز» الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، بينما يسعى لاتسيو هذا العام الى التتويج للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2017.

وسيكون المميز اليوم دخول لاعبي يوفنتوس أرضية الملعب بقمصان تحمل «أسماء عربية»، بعد أن أعلن ذلك النادي الإيطالي وللمرة الأولى في التاريخ، ما سيجعلها لحظة مميزة بالنسبة لـ«السيدة العجوز» في حال عزّز رقمه القياسي باللقب التاسع وبأسماء عربية.

ووصل فريق مدينة تورينو المتوج بطلاً للدوري المحلي في المواسم الثمانية الأخيرة، ولاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، الى العاصمة السعودية الرياض تحضيراً للمباراة التي يستضيفها ملعب جامعة الملك سعود، بعدما أقيمت في الموسم الماضي في جدة، وانتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف وحيد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان يوفنتوس قد خاض مباراته في الدوري الأربعاء الماضي، وفاز على سمبدوريا 2-1، واعتلى القمة بـ42 نقطة.

أمّا لاتسيو، فيحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة أمام غريمه روما الذي فاز أول من أمس على فيورنتينا 4-1، علماً بأن لاتسيو سيخوض مباراته المؤجلة في هذه المرحلة ضد فيرونا في فبراير المقبل. وقال مدرب لاتسيو سيموني اينزاغي في تصريحات صحافية: «سعيد بوجودي هنا، بحيث نعرّف الناس على جودة كرة القدم الإيطالية والدوري الإيطالي». ووصل يوفنتوس أول من أمس الى الرياض بتشكيلة تضم أغلبية نجومه، لاسيما رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني.

ومن المقرر أن يمتد عقد إقامة كأس السوبر الإيطالية في السعودية لثلاثة مواسم.

وتأتي إقامة كأس السوبر ضمن مسعى سعودي لزيادة النشاطات الرياضية، في إطار «رؤية 2030» التي تأمل من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة.

وإضافة الى السوبر الإيطالية، ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم في الأعوام الثلاثة المقبلة بدءاً من يناير المقبل بمشاركة أربعة فرق.

وستُقام الكأس الإسبانية بين 8 و12 يناير المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بنظام جديد، وبمشاركة أربعة فرق هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، وبمباراتي نصف نهائي تليهما مباراة نهائية. وبموجب سحب القرعة، ستجمع مباراتا نصف النهائي بين فالنسيا والريال، وبرشلونة وأتلتيكو من جهة أخرى.

واستضافت المملكة في الآونة الأخيرة العديد من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب.

السعودية تستضيف بعد أسبوعين كذلك كأس السوبر الإسبانية، التي تُقام بمشاركة أربعة فرق هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو وفالنسيا، خلال الفترة بين 8 و12 يناير المقبل.