برشلونة ومدريد.. جولة تسبق المعركة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يسعى برشلونة وريال مدريد لفك ارتباطهما والانفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحل الأول ضيفاً على ريال سوسيداد غداً، فيما يزور الثاني بعد غد فالنسيا ضمن المرحلة الـ17.

ويتساوى «البلوغرانا» و«المرينغي» بعدد النقاط، ولكل منهما 34 نقطة مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، علماً أن مباراة «الكلاسيكو» ستقام الأربعاء المقبل. ويدخل برشلونة مباراته مع ريال سوسيداد (الرابع برصيد 27 نقطة)، بعد خوضه مواجهة صعبة الثلاثاء الماضي في سان سيرو انتهت بفوزه 2-1 وإقصاء إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، بفريق جله من الاحتياطيين. في المقابل، لم تكن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المسابقة الأوروبية أسهل بكثير رغم فوزه 3-1. ويطمح الملكي إلى العودة من فالنسيا بالنقاط الثلاث، لكن مضيفه (الثامن 26 نقطة) لن يكون لقمة سائغة.