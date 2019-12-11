بالصور.. هدف محمد صلاح في سالزبورغ.. يجتاح مواقع التواصل "كيف أحرز هذا الهدف”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اجتاح هدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الذي أحرزه أمس في مرمى سالزبورغ مواقع التواصل الإجتماعي نتيجة صعوبته ليؤكد النجم المصري براعته في إحراز الأهداف الصعبة، بعد أن كان قد أضاع في نفس المباراة ثلاثة فرص سهلة جداً من إنفرادات مباشرة مع حارس المرمى.

وكان محمد صلاح، قد أحرز هدف في ثنائية فريقه ضد فريق سالزبورغ، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ساهم في صعود حامل اللقب متصدراً المجموعة بعد أن كان قريب من وداع البطولة.

وبعد أن أبدى مدرب الفريق، الإلماني كلوب، اندهاشه من الهدف علق الكثير من النجوم على الهدف فقال لاعب ليفربول روبرتسون: “مثير للسخرية.. لا اعلم كيف فعلها”، وكثرت التعليقات على الهدف ومختلف المواقع العالمية والعربية التي علقت الهدف عقب قيام موقع التواصل الإجتماعي توتير، بوضع الهدف ضمن أفضل الأخبار وهو ما زاد من التعليقات عليه.

وبعد ساعات قليلة من الهدف رد اللاعب المصري محمد صلاح، بصورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وهو يتدرب على البالية في صورة أثارت الكثير من ردود الأفعال أيضاً.

