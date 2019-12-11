مليونا يورو لا يقنع إبراهيموفيتش للعب في ميلان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ود.ب.أ

رفض النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، بشكل رسمي عرضاً من فريق بولونيا، في ظل رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي، بعد تجربة احترافية في أميركا مع لوس أنجلوس غالاكسي. وقال مدير الكرة في نادي بولونيا، والتر ساباتيني، في تصريح صحافي: «كانت هناك إمكانية جيدة، لكن ابراهيموفيتش لن ينضم إلى بولونيا».

في المقابل، كشفت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن إبراهيموفيتش تلقى بالفعل عرضاً من نادي ميلان الذي لعب له سابقاً، وبات الأقرب للعودة إليه، لكنه رفض العرض الأول مبدئياً كونه لا يقنعه، وأوضحت أن العرض عبارة عن مليوني يورو للستة أشهر المتبقية في هذا الموسم، وأربعة ملايين يورو للموسم المقبل.

وكشفت مدير بولونيا أن إبراهيموفيتش لديه وجهة أخرى، وقال: «ليست مسألة مال، (الرئيس جوي) سابوتو كان مستعداً للتفاوض، لكن اللاعب لديه خيار آخر».

وأبدى ميلان رغبته في استعادة المهاجم السويدي الذي لعب في صفوفه بين عامي 2010 و2012، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقاً لتقارير صحافية فإن نابولي أيضاً يرغب في إجراء محادثات تستهدف التعاقد مع إبراهيموفيتش.

وكان إبرا قد قال، الأسبوع الماضي، إنه يفكر بشأن العودة إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد قضاء موسمين في الولايات المتحدة. وكان إبراهيموفيتش توج مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد أن توج به ثلاث مرات مع نادي إنتر ميلان.

واعتلى إبراهيموفيتش منصة التتويج بالدوري الإيطالي عامي 2005 و2006 مع اليوفي، لكن جرى تجريد الفريق من اللقبين، إثر قضية التلاعب بنتائج المباريات.

وفي هولندا، توج إبراهيموفيتش بلقبين مع أياكس، كما توج بلقب في إسبانيا مع برشلونة، إلى جانب أربعة ألقاب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون قد توج بذلك بإجمالي 11 لقباً محلياً. وفي عام 2017، أحرز إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي.