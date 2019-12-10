    تعرف إلى نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2020

    المصدر:
    • أحمد طارق - دبي
    التاريخ:

    أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عن مواجهات قوية لأندية دوري الخليج العربي، أبرزها صدام شباب الأهلي مع حامل اللقب الهلال السعودي.

    وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن التالي:

    المجموعة الأولى:

    الوحدة الإماراتي

    الشرطة العراقي

    الفائز من مُلحق الأهلي السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي

    الفائز من مُلحق الريان القطري والاستقلال الإيراني

    المجموعة الثانية:

    الهلال السعودي

    شباب الأهلي

    باختاكور الأوزبكي

    الفائز من باديديه مشهد الإيراني والسيلية القطري

    المجموعة الثالثة:

    التعاون السعودي

    الشارقة الإماراتي

    الدحيل القطري

    بيروزي الإيراني

    المجموعة الرابعة:

    النصر السعودي

    السد القطري

    سباهان الإيراني

    الفائز من مُلحق العين الاماراتي والزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي

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