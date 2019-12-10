تعرف إلى نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2020

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عن مواجهات قوية لأندية دوري الخليج العربي، أبرزها صدام شباب الأهلي مع حامل اللقب الهلال السعودي.
وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن التالي:
المجموعة الأولى:
الوحدة الإماراتي
الشرطة العراقي
الفائز من مُلحق الأهلي السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي
الفائز من مُلحق الريان القطري والاستقلال الإيراني
المجموعة الثانية:
الهلال السعودي
شباب الأهلي
باختاكور الأوزبكي
الفائز من باديديه مشهد الإيراني والسيلية القطري
المجموعة الثالثة:
التعاون السعودي
الشارقة الإماراتي
الدحيل القطري
بيروزي الإيراني
المجموعة الرابعة:
النصر السعودي
السد القطري
سباهان الإيراني
الفائز من مُلحق العين الاماراتي والزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي