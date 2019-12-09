بونوتشي يدعو رجال «السيدة العجوز» للاتحاد

المصدر: روما - د.ب.أ

دعا قائد فريق يوفنتوس «حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم» ليوناردو بونوتشي، زملاءه إلى «الوحدة والعمل والتطور» في أعقاب الهزيمة الثقيلة على ملعب لاتسيو، أول من أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونشر بونوتشي عبر حسابه على «إنستغرام» صورة لفريق يوفنتوس، معلقاً عليها: «في الوقت الراهن علينا أن نتحد ونفكر في ما هو قادم، وأن نعمل ونتطور وننضج». ويلتقي يوفنتوس بعد غدٍ مع باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا. وتلقى يوفنتوس أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25، وتعادل فيليبي لويز راموس لفريق لاتسيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف سيرجي سافيتش الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 74، قبل أن يختتم فيليبي كايسيدو أهداف لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو ركلة جزاء (79). واضطر يوفنتوس لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد كوادرادو (69).