بالصور.. 10 إحصاءات أوروبية مثيرة أبرزها هاتريك ميسي ومئوية صلاح وخسارة رونالدو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت الدوريات الأوروبية في جولة السبت الكروي العديد من الإحصاءات الرائعة والمثيرة في مختلف البطولات يتصدرها بالتأكيد الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني. وبرهن في بدايتها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أحقيته بأن يكون الأفضل في العالم، بإحرازه هاتريك جديداً في مسيرته بالدوري الإسباني، كما شهد السبت العديد من الإحصاءات الكروية نلقي عليها الضوء في التقرير التالي:-

الإنتر

المرة الأولى هذا الموسم، يفشل فريق إنتر ميلان في تسجيل هدف في المباراة، 19 مباراة سابقة تمكن إنتر من تسجيل الأهداف دائماً.

ميسي

ميسي ملك الهاتريك في الليغا سجل الهاتريك رقم 35 له في مباراته أمس أمام ريال مايوركا وعاد لصدارة هدافي البطولة برصيد 12 هدفاً.

بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند: مستعدون لدفع 30 مليوناً للتوقيع مع كل من امري تشان وماريو ماندزوكيتش في يناير.

سون

اللاعب الكوري سون هذا الموسم مع توتنهام في جميع المسابقات يُشارك بشكل مباشر في 18 هدفاً

19 مباراة

10 أهداف

8 أسيست

جوزيه مورينهو عن اللاعب: «حتى قبل الهدف ابني يسميه بـ(سونالدو) تيمناً بالظاهرة رونالدو، الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى ذهني عندما سجل الهدف هو عندما تشرفت بأن أكون بجانب السير بوبي روبسون في عام 1996 عندما سجل رونالدو ذلك الهدف».

محمد صلاح

الملك المصري محمد صلاح يصل لمباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتل المركز الرابع لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البريميرليغ خلال أول 100 مباراة لهم في البطولة:

آلان شيرر 79

فان نيستلروي 68

أغويرو 64

محمد صلاح 63

رامي بن سبعيني

النجم الجزائري رامي بن سبعيني يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم في الدوري الألماني

فيردر بريمن

بايرن ميونيخ

كيتا

لاعب ليفربول نابي كيتا، في مباراة فريقه ضد بورنموث

لمسات 110

دقة التمرير 95٪

تمريرات مفتاحية 3

صنع فرصة واحدة

تسديدات 2

مراوغات ناجحة 1

تدخلات ناجحة 3

اعتراض الكرة 2

هدف

صناعة

رجل المباراة

ليفربول

فريق ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب لم يخسر خلال 33 مباراة على التوالي في البريميرليغ.

آخر خسارة الموسم الماضي امام السيتي 1-2

السيتي

استقبل مانشستر سيتي +2 أهداف في ثلاث مباريات هذا الموسم لعبها على ملعب الاتحاد، فعل السيتزنز ذلك خمس مرات فقط في المباريات الـ57 التي تسبقها بالدوري الممتاز.

خسارة رونالدو

خسارة ⁧ يوفنتوس بوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،⁩ أمام ⁧ لاتسيو تعتبر الأولى للسيدة العجوز هذا الموسم في الدوري الإيطالي.