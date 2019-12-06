أتلتيكو يلعب للمرة الأولى «الجمعة»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يستضيف ملعب دي لا سيراميكا، اليوم، مواجهة فياريال وضيفه أتلتيكو مدريد، في المرحلة 16 من بطولة إسبانيا لكرة القدم، بعد فشل محاولات سابقة من رابطة الدوري بإقامتها في الولايات المتحدة. وستكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها أتلتيكو الدوري في يوم الجمعة. يذكر أن هذه المباراة حال القضاء الإسباني دون إقامتها في أميركا، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الإسباني ضد رابطة الليغا، وكسبها قبل فترة قصيرة. وسبق للرابطة أن قامت بمحاولة مماثلة في الموسم الماضي، لإقامة مباراة بين برشلونة وجيرونا على الضفة المقابلة من المحيط الأطلسي، قبل أن يتم وضع هذا الاقتراح في الأدراج، بعد معارضة واسعة له شملت الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين، وحتى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).