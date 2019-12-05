المنتخب السعودي ينهي مشوار قطر في خليجي 24

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح رجال المنتحب السعودي في تحقيق نتيجة رائعة أمام صاحب الأرض المنتخب القطري في الدور نصف النهائي من البطولة، بهدف دون مقابل أحرزه عبدالله الحمدان في الدقيقة 29 من الشوط الأول، ليصعد الأخضر السعودي إلى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل ويقابل المنتخب البحريني الذي كان قد صعد لأول مرة إلى النهائي عقب تخطية المنتخب العراقي بركلات الجزاء الترجيحية.

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب المنتخبين، وحاول كل فريق أن يحقق الانتصار والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمور والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول، ليؤكد أن لاعبيه على أتم استعداد للتتويج باللقب بينما يودع بطل آسيا المنتخب القطري البطولة الذي كان يتمنى الفوز بها وسط جمهوره.

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