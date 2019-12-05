5 نجوم عرب يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس، عن قائمة المرشحين لحفل الجوائز السنوي، الذي يُقام في مدينة الغردقة المصرية في السابع من يناير المقبل. ويتنافس خمسة لاعبين عرب على الجائزة هذه السنة، أبرزهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وكذلك صانع ألعاب أياكس الهولندي، المغربي حكيم زياش، والنجم الجزائري في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، إلى جانب

الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، ويوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي.

ومن أبرز المرشحين كذلك، السنغالي ساديو مانيه زميل صلاح في ليفربول، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هداف أرسنال الإنجليزي، والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، والنيجيري أوديون إيغالو لاعب شنغهاي شينهوا الصيني، وكذلك حارس أياكس الكاميروني أندريه أونانا.

أمّا في ما يتعلق بالقائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي محلي داخل القارة، فقد ضمت أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي لاعبي الترجي التونسي، ومهاجم فريق العين الإماراتي حاليا، النجم التوغولي لابا كودجو، لاعب نهضة بركان المغربي السابق، وكذلك طارق حامد لاعب الزمالك المصري، فيما دخل البلايلي في القائمة أيضاً، بعدما أسهم في تتويج الترجي التونسي بلقب أبطال إفريقيا في مايو الماضي وفاز بلقب كأس أمم إفريقيا مع الجزائر.

ورشح الاتحاد الإفريقي أيضاً لجائزة أفضل لاعب شاب، المغربي أشرف حكيمي نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي كريبين دياتا لاعب كلوب بروج البلجيكي والمالي موسى دجينبو لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي والنيجيري صامويل شوكويزي لاعب فياريال الإسباني ومواطنه فيكتور أوسمين لاعب ليل الفرنسي.

في المقابل، دخل الخماسي، أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال والسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق، وجمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي والفرنسي نيكولا ديبويه مدرب منتخب مدغشقر، في ترشيحات أفضل مدرب في القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الإفريقي، أن منتخبات الجزائر والسنغال ونيجيريا وتونس ومدغشقر، ستتنافس على جائزة أفضل منتخب في العام، فيما تتنافس منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا على جائزة أفضل منتخب للسيدات.

يُذكر أن آخر نسختين من الجائزة الرئيسة لأفضل لاعب فاز بها النجم المصري محمد صلاح، لكن في جائزة هذا العام تبدو الحظوظ متكافئة وقد تميل لصالح السنغالي ساديو مانيه، خصوصاً أنه حل رابعاً في جائزة الكرة الذهبية التي أعلنت عنها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قبل يومين، وتوج بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين حل ثانياً زميل مانيه في ليفربول، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثاً، أما صلاح فقد حل في المرتبة الخامسة.

الـ10 المرشحين لجائزة أفضل لاعب

■ المصري محمد صلاح

■ المغربي حكيم زياش

■ الجزائري رياض محرز

■ الجزائري إسماعيل بن ناصر

■ الجزائري يوسف البلايلي

■ السنغالي ساديو مانيه

■ الغابوني أوباميانغ

■ السنغالي كاليدو كوليبالي

■ النيجيري أوديون إيغالو

■ الكاميروني أندريه أونانا.

المغربي أشرف حكيمي أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، والجزائر وتونس بين المتنافسين على جائزة أفضل منتخب، والتونسي معين الشعباني والجزائري بلماضي على أفضل مدرب.