الفرنسي كارتيرون يعود إلى مصر مدرباً للزمالك

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن نادي الزمالك المصري، أول من أمس، عن الاستعانة بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، للإشراف على الفريق، خلفاً للصربي سريدوييفيتش (ميتشو)، الذي دفع ثمن الهزيمة القاسية السبت الماضي في دوري أبطال إفريقيا على يد مازيمبي بـ3-صفر، وفقد المنصب الذي استلمه في أغسطس.

وقال الزمالك، في موقعه الرسمي: «قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديراً فنياً لفريق الكرة الأول بالنادي». وأشار إلى أنه «يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني، وأمير عبدالعزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدرباً للأحمال». ووصل كارتيرون، أمس، إلى القاهرة لاستلام مهمته الجديدة.

يذكر أن كارتيرون سبق له التدريب في مصر، حيث قاد سابقاً الغريم التقليدي للزمالك، الأهلي في الموسم الماضي، وأقيل بعد الخسارة من الترجي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا نوفمبر 2018.