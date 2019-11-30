الكويت تبحث عن بطاقة دور الأربعة أمام عمان

المصدر: دبي - أ.ف.ب

يسعى المنتخب الكويتي لكرة القدم إلى الحفاظ على انطلاقته القوية في «خليجي 24» حين يواجه في مباراة الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية، منتخب عمان. ويدافع الكويت عن الصدارة في هذه المباراة، مستفيداً من فوزه الكبير على الأخضر السعودي في اللقاء الأول 3-1، بينما اكتفت عمان بالتعادل مع البحرين.

وتتصدر الكويت بثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من عمان والبحرين، والأخضر في المركز الأخير بدون نقاط.

ومن شأن تحقيق الكويت الفوز أن يمنحه تذكرة المرور إلى نصف النهائي مبكراً، وقبل خوض اللقاء الختامي للدور الأول أمام البحرين.

وقال مدرب الكويت، ثامر عناد، خلال المؤتمر الصحافي: «هذه المواجهة لا تقل أهمية عن مباراة السعودية». وأضاف: «منتخب عمان هو بطل الدورة السابقة، وسنسعى إلى التركيز، وثقتي كبيرة باللاعبين».

وعن كون المنتخب العماني عقدة للكويت، قال: «لكل مباراة ظروفها الخاصة، وقد طوينا كل هذه الأمور. نحن نطمح إلى تقديم مستوى يرضي جماهيرنا الوفية التي تدعمنا رغم كل الظروف».

من جهته، يسعى المنتخب العماني، بطل النسخة الأخيرة، إلى تحقيق فوزه الأول، والبقاء في خضم المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين. ويعتمد المدرب الهولندي ارفين كومان على عدد من العناصر الخبيرة، مثل القائد أحمد مبارك (كانو)، وسعد سهيل، الذي أقرّ بأنه ورفاقه يلعبون تحت الضغط، معتبراً في تصريح صحافي ذلك «أمراً طبيعياً للفريق الفائز بالنسخة الأخيرة»، ومؤكداً أن لاعبي عمان قادرون على التعامل مع هذه الضغوط التي طالما تعرضوا لها.

في جانب آخر، تخوض السعودية مواجهة صعبة ضد البحرين، وكانت آخر مواجهة بين الجانبين في منافسات كأس الخليج 22، انتهت بفوز الأخضر 3-صفر، فيما انتهت المواجهة الأخيرة بينهما بالتعادل السلبي في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق أغسطس الماضي.

يدخل المنتخب السعودي اللقاء، بقيادة مدربه الفرنسي رونار، وهو يطمح لتعويض الخسارة القاسية أمام الكويت 1-3، وفي الوقت نفسه الإبقاء على آماله في التأهل إلى نصف النهائي.

- «الأخضر» في لقاء

لا يقبل إلا الفوز

أمام البحرين.