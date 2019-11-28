بيكهام: التواجد بجوار محمد صلاح بطولة تانية أكبر من أمم إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف لاعب المنتخب الأولمبي المصري أحمد بيكهام، أن تصريحاته بشأن مشاركة نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، مع المنتخب الأولمبي فى طوكيو 2020 تم تحريفها وتفسيرها بشكل خاطئ ،وذلك بعدما أثارت تصريحاته السابقة الكثير من الجدل في الشارع المصري.

وكان اللاعب المصري قد صرح من قبل في تصريح تلفزيوني سابق أن تواجد محمد صلاح، مع المنتخب الأولمبي في طوكيو على حساب أي لاعب ظلم، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات "شاهد التفاصيل"

وقال بيكهام، فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت: "شرف ليا اللعب بجانب محمد صلاح الذى اعتبره أفضل لاعب فى العالم فكيف سأرفض ظهوره مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020، تصريحاتى فى هذا الشأن تم تحريفها وهو الأمر الذى أرفضه بشدة، فكرة أنى أشارك محمد صلاح غرفة الملابس دى بطولة تانية أكبر من بطولة أمم أفريقيا."

وكان اللاعب قد ظهر بمستوى متميز خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبى المصري فى بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها منتصف العام المقبل.