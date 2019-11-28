شوقي غريب يحدد الشرط الوحيد لتواجد محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حسم المدرب المصري للمنتخب الأولمبي شوقي غريب، أمر ضم لاعب ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري الأول محمد صلاح، إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فترة كبيرة من الجدل في الشارع المصري حول أحقية اللاعب في التواجد وعدم رغبة العديد من المسؤولين لضم اللاعب.

وكان منتخب مصر الأولمبي قج فاز بكأس إفريقيا تحت 23 عاما التي استضافتها القاهرة محققاً اللقب لأول مرة وفاز في خمس مباريات متتالية، ليصعد بجدارة إلى أولمبياد طوكيو للمرة 12 في تاريخ المنتخب المصري.

وقال غريب في البرنامج التلفزيوني معكم منى الشاذلي:"في 2016 البرازيل اختارت نيمار لتنافس على الميدالية الذهبية، الفرق تستعين بأفضل اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد".

وأضاف "لابد أن يرغب صلاح في الانضمام ليشارك في البطولة".

وحسم المدرب المصري قضية مشاركة اللاعب بالإجابة على سؤال صريح، هل الأمر مرهون فقط برغبة صلاح؟ حيث أجاب بحسم "نعم".

وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب قد أبدى انزعاجه من فوز منتخب مصر وصعوده إلى أولمبياد طوكيو 2020 “‘طالع التفاصيل”