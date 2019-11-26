مرتضى منصور: الزمالك لن يخوض كأس السوبر الإفريقي في قطر

المصدر: خالد صديق - دبي

قال رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور إن مجلس إدارة النادي اتخذ قرارا نهائيا بعدم خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي المقررة أمام الترجي التونسي، في قطر.

وأوضح رئيس الزمالك في مؤتمر صحافي عقده اليوم: "لن نخوض السوبر الإفريقي في قطر، سبق وطلبت خوض المباراة في تونس وعلى أرض المنافس، ولكن لم يلتفت أحد إلى هذا المقترح، وواصل الاتحاد الإفريقي تحدياته، ولن أقبل بقراره".

وأضاف: "خلال اجتماع مجلس الإدارة ناقشنا الأمر بموضوعية، وكان هناك من يرى خوض اللقاء بشكل رياضي، إلا أن الغالبية رفضت الأمر بسبب وجود موقف سياسي معادي لمصر، وهذا هو موقف مجلس الإدارة الرسمي، إلا إذا كان للدولة رأي آخر فسيكون موقفنا مختلفا هذه المرة، فالملف كله يعود للدولة وهناك أجهزة محترمة والقرار النهائي سيكون لهم، وحتى لو كان القرار ضرورة السفر إلى قطر وخوض المباراة، سننفذ القرار لأننا جزء من الدولة، فقرارنا هو عدم اللعب في الدوحة، ولو عاقبنا الكاف (الاتحاد الإفريقي) سنلجأ للمحكمة الدولية".

وتابع: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا (التي تشغل منصبي الأمين العام للفيفا والمشرف على الكاف) يستفزان جمهور الزمالك، سبق وأعادوا مباراة جينيراسيون السنغالي، ولماذا نلعب مباراة بين فريقين أفريقيين في آسيا؟!، وحزين أن الترجي أصدر بيانا ذكر فيه أنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي