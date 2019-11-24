نادال يقود إسبانيا إلى نصف نهائي كأس ديفيس للتنس

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

قاد الإسباني المخضرم، رافايل نادال، منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من النسخة الأولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب، بفوزه على الأرجنتين 2-1.

ونجح نادال في تحقيق فوزين توالياً، ليقلب تخلف بلاده صفر-1 إلى فوز 2-1، عندما أدرك التعادل أولاً بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1 و6-2، قبل أن يشكل إلى جانب مارسيل غرانوليرس الثنائي في الزوجي، ويفوزان على ماكسيمو غونزاليز وليوناردو ماير 6-4 و4-6 و6-3، ليضربا موعداً مع بريطانيا في نصف النهائي.

وكان غيدو بيلا منح التقدم للأرجنتين، بفوزه على بابلو كارينو 6-7 03-7) و7-6 (7-4) و6-1.