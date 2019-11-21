محمد صلاح.. أزمة جديدة في مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أختلف الأراء ما بين المؤيدة والمعارضة لتواجد النجم المصري محمد صلاح، وهداف ليفربول الإنجليزي في قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو، ليصبح أمر مشاركته قضية يسأل عنها كل الرياضين، وحتى مدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب، واجه نفس السؤال صباح اليوم الخميس في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي البطولة الإفريقية غداً أمام كوت ديفوار، حيث وجه أحد الصحافيين سؤال للمدرب الوطني عن إمكانية ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في البطولة القادمة.

وكان محمد صلاح، قد حدد موقفة من المشاركة مع المنتخب الأولمبي حيث قال نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق أحمد شوبير، أن اللاعب أبدى موافقته للعب في صفوف المنتخب الأولمبي في البطولة القادمة خلال تواجده مصاباً في المعسكر الأخير للمنتخب المصري.

قائمة المعارضين

شهدت مشاركة اللاعب المصري معارضة عدد من نجوم الرياضة والمسئولين وحتى قائد المنتخب الأولمبي رمضان صبحي عندما سأل اليوم خلال المؤتمر الصحافي أيضاً للمباراة النهائية صباح اليوم حيث قال: “"أحترم آراء جميع الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.. هناك 21 لاعبا قاتلوا للتأهل، وهناك من تعرض للإصابة ورفض مغادرة المعسكر".



وأضاف: "بالطبع هو قرار الجهاز الفني، والحديث عن انضمام صلاح سابق لأوانه.. الأحق أن نتحدث عن اللاعبين الحاليين، بعد الإنجاز الذي تحقق"، أما عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق خالد بيومي والمحلل الرياضي قال في تصريح لموقع كوره: “"من الخطأ أن تجتهد مجموعة، من أجل حلم اللعب في المحفل الأولمبي، ويأتي لاعب لم يحقق أي إنجاز مع منتخب مصر، ليتواجد ضمن مجموعة شوقي غريب، التي يجهزها منذ عامين".



وأضاف "المشاركة الأولمبية حلم لأي رياضي، ولذلك من حق كل المجموعة الحالية أن تكون ضمن بعثة منتخب مصر في طوكيو".

أما مدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب فقال صباح اليوم: “صلاح شرف الكرة المصرية دوليًا ومنتخبنا سيخوض مباراة مهمة في الدور النهائي لحصد بطولة تعيد هيبة الكرة المصرية".

وتابع: "لا يجب الحديث الآن عن انضمام صلاح، اللوائح تسمح لنا بضم 3 لاعبين وسنعلن أسمائهم في شهر يونيو بعد مراجعة اللوائح الخاصة بالبطولة وظروف ومستويات اللاعبين".

كما انتقد المدرب المصري طارق العشري، فكرة ضم اللاعب محمد صلاح، إلى المنتخب مؤكداً إحترامه وتقديره للاعب وتمنى أن يلعب في البطولة أصحاب الإنجاز