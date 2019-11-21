سعيد العويران يتوقع نتيجة الهلال السعودي أمام أوراوا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توقع نجم المنتخب السعودي السابق سعيد العويران، نتيجة مباراة العودة التي ستجمع الهلال السعودي مع أوراوا الياباني في المباراة التي ستجمع الفريقين ظهر يوم الأحد المقبل في اليابان، وأبدى اللاعب ثقته الكبيرة في فريق الهلال وتحقيق نتيجة إيجابية بتغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكان الهلال قد حقق نتيجة إيجابية بالفوز على الفريق الياباني بهدف دون مقابل في مباراة تسيدها الفريق السعودي، ويهدف الهلال تحقيق نتيحة إيجابية والاستفادة من فوزه ذهابا بالرياض وحصد اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال العويران عبر ( تويتر) اليوم الخميس: "إن شاء الله.. بعدد الطائرات اللي حركت إلى اليابان.. النتيجة 4/ صفر لصالح الهلال.. يسقط أوراوا".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، قد وجه في وقت سابق، بتخصيص 4 طائرات لنقل الجمهور المساند للهلال في مباراة أوراوا.