حفل اعتزال السعودي ياسر القحطاني.. "الأسعار نار"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثارت مباراة اعتزال نجم الهلال والمنتخب السعودي ياسر القحطاني، جدلاً واسعاً لارتفاع أسعار تذاكر الحفل المقرر في الأول من ديسمبر المقبل على استاد جامعة الملك سعود، والتي تصل إلى 3500 ريال سعودي.

وعلى الرغم من القيمة الكبيرة للنجم ياسر القحطاني إلا أن مغردين على مواقع التواصل أبدوا استغرابهم من ارتفاع أسعار التذاكر، خصوصاً أن الحفل يهدف إلى وداعية لائقة للقحطاني الذي سبق وأنجز الكثير للكرة السعودية محلياً ودولياً، وكذلك في تجربته الاحترافية مع العين الإماراتي عام 2011.

وكشفت اللجنة المنظمة للمباراة في بيان، امس، بأن «التذاكر مقسمة إلى فئات، تبدأ من 120 ريالاً لخمس مناطق للمدرجات، و1800 ريال للمنصة الذهبية، و(1000، 800 ريال) للفضية، و2500 ريال للبلاتينية، و3500 ريال لـ(البلاتينية بلس)».

ووصف مغردون عبر «تويتر» أسعار التذاكر بأنها مرتفعة جداً، على الرغم من مشاركة نجوم عالميين في الحفل، أمثال الكاميروني صامويل إيتو، والهولندي فان بيرسي، والإيطاليين بيرلو وتوتي، الذين سيشكلون فريق «y 20» لمواجهة فريق الهلال في المباراة الاحتفالية الكبيرة المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه في السعودية.











