محمد صلاح يحدد موقفه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حدد لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، موقفة من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020، وذلك قبل انطلاق البطولة الإفريقية تحت 23 عام والتي نجح من خلالها المنتخب المصري في حجز تذكرة التأهل مباشرة بالوصول إلى المباراة النهائية في البطولة المقامة في مصر حالياً، وصعد الفراعنة للأولمبياد، بعد غياب عن دورة ألعاب ريو 2016، وذلك للمرة الـ12 في تاريخهم.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على جنوب إفريقيا (3-0)، اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عاما، ليصعد لمواجهة كوت ديفوار في النهائي.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية: "على مسؤوليتي الشخصية محمد صلاح عندما حضر إلى معسكر منتخب مصر الوطني مصاباً أكد للمسؤولين ترحبيه بالانضمام للمنتخب الأولمبي حال وصولهم لأولمبياد طوكيو 2020".