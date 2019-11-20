تعرَّف إلى المنتخبات المتأهلة لكأس أوروبا 2020.. و«الملحق»

المصدر: وكالات

حجز منتخب ويلز لكرة القدم، أمس، البطاقة الـ20 الأخيرة، المؤهلة مباشرة لنهائيات كأس أوروبا (من 12 يونيو إلى 12 يوليو) 2020، في ختام الجولة العاشرة الأخيرة.

ويشارك 24 منتخباً في النهائيات المقررة بـ12 مدينة، احتفالاً بالذكرى الـ60 لانطلاقها، وتبقت أربع بطاقات ستحسم في مارس المقبل، من خلال ملحق يشارك فيه 16 منتخباً، بحسب تصنيف المستويات في النسخة الأولى لدوري الأمم، التي توجت بلقبها البرتغال.

وتسحب قرعة النهائيات 30 نوفمبر الجاري في بودابست.

وهنا المنتخبات المتأهلة والمنتخبات التي ستخوض الملحق:

*المنتخبات المتأهلة:

ـ إنجلترا وتشيكيا (المجموعة الأولى).

ـ أوكرانيا والبرتغال (المجموعة الثانية).

ـ ألمانيا وهولندا (المجموعة الثالثة).

ـ سويسرا والدنمارك (المجموعة الرابعة).

ـ كرواتيا وويلز (المجموعة الخامسة).

ـ إسبانيا والسويد (المجموعة السادسة).

ـ بولندا والنمسا (المجموعة السابعة).

ـ تركيا وفرنسا (المجموعة الثامنة).

ـ بلجيكا وروسيا (المجموعة التاسعة).

ـ إيطاليا وفنلندا (المجموعة العاشرة).

*المنتخبات المؤهلة للملحق:

ـ إيسلندا.

ـ البوسنة.

ـ سلوفاكيا.

ـ جمهورية إيرلندا.

ـ إيرلندا الشمالية.

ـ اسكتلندا.

ـ النرويج.

ـ صربيا.

ـ بلغاريا.

ـ إسرائيل.

ـ المجر.

ـ رومانيا.

ـ جورجيا.

ـ جمهورية شمال مقدونيا.

ـ كوسوفو.

ـ بيلاروسيا.