إيرادات مانشستر سيتي ترتفع إلى 692 مليون دولار

المصدر: لندن - أ.ف.ب

انعكس نجاح مانشستر سيتي على أرض الملعب، في الموسم الماضي، على إيرادات النادي، لترتفع إلى 535 مليون جنيه إسترليني (692 مليون دولار)، ليحقق أرباحاً للعام الخامس على التوالي.

ومع زيادة في إيرادات البث التلفزيوني بنسبة 20% لدى السيتي، لترتفع من 500.5 مليون جنيه إسترليني في موسم 2017-2018.

وأكمل رجال جوسيب غوارديولا برباعية غير مسبوقة، بفوزهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية، والدرع الخيرية.

وساعد بيع مجموعة من اللاعبين غير القادرين على اقتحام الفريق الأول في زيادة الأرباح إلى 10.1 ملايين جنيه إسترليني.

وقال النادي: «لقد شهد الموسم إحراز ستة ألقاب على مستوى فرق الكبار، لفئتي الرجال والسيدات، تضمنت فوز فريق الرجال بجميع الألقاب الأربعة المحلية».

وقبل استحواذ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على مانشستر سيتي عام 2008، كانت إيرادات النادي تقارب الـ87 مليون جنيه إسترليني.

وأدت النتائج، التي حققها الفريق في السنوات الخمس الماضية، بما فيها أربعة ألقاب بالدوري الممتاز في السنوات الثماني الأخيرة، وتأهل دائم لدوري أبطال أوروبا، إلى طفرة في الإيرادات التجارية، وفي مردودات البث التلفزيوني.

وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة بطل إنجلترا: «بحسب توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فإن منظمتنا الآن في مرحلة النضج، التي تمكننا من التخطيط لسنوات عدة إلى الأمام من حيث إدارتنا للفريق، وعلى نطاق أوسع عبر الأعمال».

وأضاف «لقد أتاح لنا هذا التخطيط الاستراتيجي تهيئة بيئة، يكون فيها النجاح المستمر على أرض الواقع أمراً ممكناً ومحتملاً على السواء، والاستدامة المالية حقيقة واقعة».

ورغم التقدم الهائل للسيتي، فإنه لايزال يتخلف بفارق كبير عن جاره في المدينة، مانشستر يونايتد، الذي بلغ 627 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، لكنه قلص الفجوة.

ويتوقع أن تنخفض إيرادات يونايتد هذا الموسم إلى نحو 560 و580 مليون جنيه إسترليني، لعدم مشاركته في دوري الأبطال، ما سيقرب الفارق بينهما.

كما سيتم تعزيز أرقام سيتي لهذا الموسم، من خلال صفقة قياسية للنادي مع شركة «بوما» للتجهيزات الرياضية، تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، في الموسم الواحد، على مدار السنوات الـ10 المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قد حافظ على لقب الدوري الإنجليزي، في الموسم الماضي، متفوقاً بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.

وفي الموسم الحالي، يحتل سيتي المركز الرابع، حالياً، بفارق تسع نقاط، خلف المتصدر ليفربول.