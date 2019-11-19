مرشد سياحي في «متحف كرة القدم»: نريد مقتنيات صلاح

المصدر: معاذ كمبال - مانشستر

أعرب المرشد السياحي في «المتحف الوطني لكرة القدم» بمدينة مانشستر الإنجليزية، كريس ساتل، عن أمله بأن يحتوي المتحف مستقبلاً بعض مقتنيات نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، من أجل جذب المزيد من الزوار، خصوصاً من المنطقة العربية.

وقال كريس ساتل لـ«الإمارات اليوم» من داخل مقر المتحف في مدينة مانشستر: «وجود لاعب بحجم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي يزيد من شعبية البطولة عالمياً مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى»، مشيراً إلى أن «محمد صلاح يمتلك شعبية كبيرة داخل بريطانيا لا تقل عن البلدان العربية».

وأوضح المرشد السياحي أن «المعرض يوثق كل الحقب التي عرفتها كرة القدم في بريطانيا»، وقال: «إن الاهتمام الأكبر هو بالكرة الإنجليزية، لكن كما تشاهدون فهنالك التوثيقات لأشياء من خارج بريطانيا على غرار الأسطورة البرازيلية بيليه، كونه يعد من أعظم اللاعبين الذين سطع نجمهم في عالم كرة القدم».

وتابع: «هذا المتحف يضم مقتنيات خاصة باللاعبين العظماء، وبالتأكيد في حال تم مستقبلاً توثيق مسيرة اللاعب محمد صلاح فإنه بالتأكيد سيسهم في إقبال السياح من الدول العربية، نظراً للشعبية الكبيرة التي يمتلكها هذا اللاعب».

ويحتضن المتحف مقتنيات من الكرات الرسمية التي استخدمت في مباريات تاريخية وخلال استضافة إنجلترا لكأس العالم، بجانب الأحذية الرياضية والملابس الخاصة بالنجوم، كما يجمع المتحف مقتنيات لأشهر المشجعين وحكام الكرة.

ويحتوي المتحف على أقدم قانون رياضي لكرة القدم تم إصداره في التاريخ، كما لم يهمل منظمو المتحف المغالطة التاريخية بين الإنجليز والصينيين حول من اخترع كرة القدم، إذ يعرض في إحدى جنبات المتحف صورة قديمة لشخص يرتدي الملابس الصينية التقليدية وهو يسدد بقدمه شيئاً يشبه كرة قدم.

وكان لافتاً وجود أعداد كبيرة من الزوار من مختلف الأعمار الذين قدموا للمتحف للتعرف الى تطور كرة القدم وفرق الدوري الإنجليزي منذ نشأتها، كما كان واضحاً حجم الاهتمام الذي تبديه إدارة المتحف لتسهيل تلقي الزوار للمعلومات حول أركان المعرض.

يذكر أن ثمن تذكرة الدخول للمتحف الوطني لكرة القدم تبلغ 10 جنيهات إسترلينية للبالغين وخمسة جنيهات للصغار، ويمكن للزائر استخدام التذكرة لمدة سنة كاملة، بينما يعد الدخول مجاناً لمن يسكنون في بريطانيا.

- محمد صلاح يمتلك شعبية كبيرة

داخل بريطانيا لا تقل عن البلدان العربية.

- المتحف يحتوي على أقدم قانون رياضي لكرة

القدم تم إصداره في التاريخ.