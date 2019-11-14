«قانون بيب».. الإنترنت ممنوع و«إفطار - غداء» إجباري

المصدر: محمد الحتو - دبي

يتمتع مدرب مانشستر سيتي، بيب غواردولا، بقدرات قيادية خارج حدود المستطيل الأخضر، وتشكل القواعد والتعليمات الانضباطية التي يفرضها على لاعبيه سياسة النجاحات التي تتحقق لأي فريق يتولى قيادته.

وكانت صحيفة «أس» قد كشفت عن قوانين غواردولا للحفاظ على جماعية الفريق بعيداً عن الأجواء التكتيكية بالملعب، إذ يجبر اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية بتناول الإفطار والغداء على مائدة واحدة داخل النادي، للتأكد من التغذية السليمة للاعبين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الذهني والبدني.

ولأنه يمتلك معايير خاصة، يتوقع من خلالها الحصول على أعلى معدلات التركيز لتطبيق «التيكي تاكا»، فقد منع الإنترنت عن اللاعبين طوال فترات وجودهم في النادي.

وقالت الصحيفة إن «غواردولا كان يستعين ببعض المساعدين لمراقبة اللاعبين خارج الملعب لفرض الالتزام التام، بهدف الوصول إلى الطاقة الكاملة من اللاعبين في الملعب».