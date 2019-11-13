عمر السومة يجد صعوبة في تمييز لاعبي المنتخب الصيني ويصفهم بالمتشابهين

المصدر: جوني جبور-دبي

اعترف مهاجم المنتخب السوري وفريق اتحاد جدة السعودي، عمر السومة، أنه يجد صعوبة في التتمير بين لاعبي المنتخب الصيني، بعد أن وصفهم بأنهم متشابهين، في ظل المهمة المنوطة بالسومة ورفاقه في منتخب "نسور قاسيون" يوم غدٍ الخميس، حين يواجهون طموحات المنتخب الصيني، في مباراة مفصلية تجمعهما لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة للمجموعة الأولى المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، لكون الفائز بنتيجتها سيتزعم صدارة فرق المجموعة

وعلل السومة وصفه هذا، بقوله، أن: "المنتخب الصيني لا يعتمد على لاعب أو نجم محدد مما جعل من الصعوبة تذكر وجوه لاعبيهم المتشابهين، خصوصاً أن المنتخب الصيني يتكل في أسلوبه على اللعب الجماعي والتمريرات واللمسات والضغط معاً سواء في الهجوم والدفاع".

وأوضح السومة وفي تصريحات صحافية قبيل التوجه برفقة المنتخب السوري إلى دبي للقاء المنتخب الصيني، أن: "المنتخب السوري بقيادة الكابتن فجر أبراهيم استعداً جيداً لمواجهة الصين في الجولة، وأن "نسور قاسيون" يملكون القدرات التي تتيح لهم التفوق على أسلوب المنتخب الصيني".

ويتصدر المنتخب السوري فرق مجموعته بالعلامة الكاملة ورصيد تسعة نقاط، بفارق النقطتين عن المنتخب الصيني الذي اكتفى في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام الفلبين، ويسعى في مباراة الغد للتعويض على حساب "نسور قاسيون" خصوصاً أن فوزه على المنتخب السوري سيعيده إلى الصدارة.