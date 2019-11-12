"فوطة" حارس مرمى غانا تثير الجدل.. ومصريون: هذا سحر!

المصدر: محمد الحتو - دبي

تداول رياضيون ومشجعون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للدكتور جمال محمد علي أحد العاملين في اتحاد كرة القدم المصري حاملا "فوطة" مكتوب عليها بخط اليد: "حسبي الله ونعم الوكيل"، قال إنه وجدها بجانب مرمى منتخب غانا خلال المباراة التي جمعته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأثارت "الفوطة" جدلا واسعا على مواقع التواصل، حتى أن مغردون اعتبروا الغرض منها "السحر" لحجب لاعبي منتخب مصر عن المرمى الغاني في المباراة الصعبة التي تأخر فيها الفراعنة بهدفين قبل الفوز بالثلاثة.

يذكر ان منتخب مصر تأهل للدور نصف النهائي للبطولة رافعا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.