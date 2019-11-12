بالصور.. عودة “منتخب الساجدين” تسعد الشعب المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاش الجمهور المصري مساء أمس مع سهرة كروية رائعة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام المقامة في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، ولقاء المنتخب المصري والأسود السوداء منتحب غانا القوي، حيث شعر الجمهور أن الكرة المصرية على موعد مع جيل جديد من اللاعبين المميزين القادرين على إعادة “منتخب الساجدين”، الذي توج بلقب كأس أمم إفريقيا في ثلاثة بطولات متتالية 2006-2008-2010.

وكان المنتخب الغاني قد تقدم في المباراة أمس مرتين بنتيجة 1-0،2-1، قبل ان يعود رجال المنتخب المصري بقيادة النجم المصري رمضان صبحي، ويحرزون هدفين في أخر 10 دقائق ليتصدروا المجموعة الأولى ويصعدون إلى الدور قبل النهائي.

ما أسعد الجمهور المصري أمس بعيد عن الفوز والنتيجة هي الروح والأداء والقوة والقتالية في المباراة من جانب اللاعبين وحرصهم على القتال والفوز حتى أخر دقيقة لتغطي ذلك على أي ضعف فني وهو ما ساهم في تحقيق الفوز والكشف عن ثلاثة أو أربعة لاعبين موهوبين سيكونون إضافة قوية للمنتخب الأول بداية من رمضان صبحي، ومصطفى محمد، وأبو الفتوح، وغيرهم من اللاعبين المميزين.

وعقب المباراة قام كافة اللاعبين والجهاز الفني بسجدة شكر لله أسعدت الجمهور وأيضاً وزير الرياضة المصري أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الحالي عمرو الجنايني الذي ظهرت فرحتهم بشكل كبير بالروح والفوز.