المغربي حكيمي يقود «ريمونتادا» ضد إنتر ميلان ويحتفل بعيده الـ 21

المصدر: حميد نعمان - دبي

قاد النجم المغربي الشاب أشرف حكيمي، فريقه الألماني بروسيا دورتموند إلى قلب الطاولة على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن حقق «ريمونتادا» تاريخية، عكس بها الخسارة 2-0 في الشوط الأول إلى فوز بالثلاثة، سجل منها أشرف حكيمي هدفين، وكان النجم الأبرز على الإطلاق في أمسية جولة الثلاثاء من أبطال أوروبا.

وتزامن التألق اللافت للاعب المغربي مع احتفاله بعيد ميلاده الـ21 (مواليد 4 نوفمبر 1998)، حيث قال في تصريحات صحافية إنه لم يتوقع أن يسجل هدفين في إنتر ميلان، وإنه لم يكن ينتظر هدية أجمل وأفضل من قيادة فريقه للفوز الصعب والشاق.

وتقدم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بهدف لإنتر ميلان بعد خمس دقائق، ثم أضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 40. ولكن دورتموند قلب الطاولة في الشوط الثاني، ونجح في إدراك التعادل بواسطة أشرف حكيمي في الدقيقة 51، وجوليان براندت في الدقيقة 64. وعاد أشرف حكيمي ليتقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 77.

وفي المرحلة نفسها، فرض سلافيا براغ التشيكي التعادل السلبي على مضيفه برشلونة. ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط، ويحل دورتموند في المركز الثاني بسبع نقاط، ثم إنتر في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل سلافيا الترتيب بنقطتين.

ونال حكيمي نجومية المباراة، بعد أن حصل على أعلى تقييم في كل مباريات دوري الأبطال، وفي لقاء الإنتر، حيث حصل على 8.5 من 10، متفوقاً على الجميع، بعد أن قدم كل شيء في المباراة، خصوصاً أنه ظهير أيمن، وليس جناحاً ولا مهاجماً صريحاً. وسجل حكيمي في هذا الموسم من دوري الأبطال أربعة من الأهداف الخمسة لدورتموند، بواقع ثنائيتين، الأولى في مرمى سلافيا براغ، أمّن أيضاً من خلالهما الفوز لدورتموند، والثانية أول من أمس في إنتر ميلان.

وإلى جانب هذا، سجل حكيمي هذا الموسم في الدوري الألماني ثلاثة أهداف، أي أنه حتى الآن سجل سبعة أهداف، متفوقاً في ذلك على عدد كبير من المهاجمين البارزين ليس في ألمانيا فقط بل في كل أوروبا حالياً، حيث وصفت صحف ألمانية أمس، بينها موقع «البوندسليغا»، بأنه أفضل لاعب شاب في الوقت الراهن. وبالمجمل حصل حكيمي على تقييم 7.79 في كل مباريات الابطال هذا الموسم، بعد أن لعب ضد سلافيا براغ وبرشلونة والانتر مرتين، إلى جانب خوضه ثماني مباريات في الدوري الألماني، بواقع 766 دقيقة، وكذلك مباراة في كأس السوبر الألماني.

يذكر أن أشرف حكيمي معار حالياً من ريال مدريد إلى دورتموند، ويلعب معه الموسم الثاني، لكن يمتلك النادي الملكي أحقية استعادة اللاعب في الصيف المقبل في حال أراد ذلك، على أنه إذا قرر بيعه، فلدورتموند الحق في أن يكون النادي الأول الذي يتفاوض معه الريال.

يمتلك ريال مدريد أحقية استعادة اللاعب الذي يخوض ثاني موسم له حالياً مع دورتموند بنظام الإعارة.

لعب حكيمي 12 مباراة مع دورتموند هذا الموسم في كل المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف.