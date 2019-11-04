عمر السومة يوجه رسالة إلى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

المصدر: جوني جبور - دبي

وجّه الدولي السوري ومهاجم أهلي جدة السعودي، عمر السومة، رسالة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، رداً على انتقاد الأخير للمدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق السعودي.

وكان مرتضى منصور قد ظهر في مقطع فيديو انتقد خلاله المدرب جروس بقوله: «إن شاء الله يهبط بأهلي جدة للدرجة الثانية»، ما دفع بالسومة للرد على رئيس نادي الزمالك، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية على قناة «إس بي سي»، أكد خلالها النجم السوري أن فكرة نزول أهلي جدة إلى الدرجة الثانية صعبة جداً.

وقال السومة في مقابلته: «مرتضى منصور رئيس نادٍ كبير في الوطن العربي، وإن كان هناك مشكلة بينه وبين كريستيان جروس، فأنا لا أعلم شيئاً عنها».

والجدير بالذكر، أنه سبق للمدرب السويسري جروس في يوليو من عام 2018 تولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك الذي يرأسه مرتضى منصور، قبل أن يرحل جروس عن الفريق المصري بانتهاء عقده في شهر مايو من العام الجاري، الأمر الذي شجع النادي السعودي في أكتوبر الماضي وفي ظل سلسلة النتائج السلبية تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لإقالة الأخير، واستعادة المدرب السويسري جروس الذي سبق له القيادة الفنية لـ«أهلي جدة» في فترتين مختلفتين بين عامي 2014 و2016.