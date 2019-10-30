ملعب جمباز لـ «طوكيو 2020» يكلف 188 مليون دولار

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

كشف منظمو ألعاب طوكيو الأولمبية 2020، أمس، عن ملعب جمباز بكلفة 188 مليون دولار، مستوحى من الهندسة المعمارية اليابانية التي تستخدم الخشب من جميع انحاء البلاد. واستخدم 2300 متر مكعب من الخشب لبناء مركز أرياكي للجمباز في وسط طوكيو الهادف للرجوع إلى تقنيات البناء التقليدية التي سبقت استخدام المواد الحديثة.

ويتميز الهيكل بسقف قليل التموج فيما تم بناء الجدران الخارجية من ألواح خشب الأرز. وتسمح قضبان الدعم بالنظر الى المبنى من مسافة بعيدة ليبدو وكأنه معلق في الهواء.

وقال منظمون إن الغرض منه أن يبدو «كوعاء خشبي يطفو في منطقة الخليج». وأضاف مدير الملعب كويتشي فوكوي، أنه أحد المباني المعدودة المصممة خصيصاً للاولمبياد «يرمز إلى ثقافة الخشب في اليابان ويمكن للمشاهدين الشعور بجماله البسيط». وتابع: «نستخدم الكثير من الخشب. يمكننا شم الخشب والشعور بدفئه». ويضم الملعب الذي بني بكلفة 20.5 مليار ين ياباني بسقف مقبب مصنوع من الصنوبر الياباني دون إطار فولاذي، وهو من بين الأكبر من نوعه في البلاد.

ويتسع الملعب لـ12 ألف متفرج على مقاعد طويلة. ويتميز الملعب الرئيس، الذي صممه المهندس المعماري الياباني الشهير كينغو كوما، باستخدام الخشب في إشارة الى التقنيات التقليدية.