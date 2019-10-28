شاهد.. مُقاتل يعتدي على الحكم "بلا وعي"

المصدر: محمد الحتو - دبي

نسمع كثيراً عن اعتداء رياضيين على قضاة الملاعب والميادين والحلبات اعتراضا على إدارتهم للمواجهات أو للشعور بالظلم خلال المنافسات، ولكن الطريف ما شهدته دورة للألعاب القتالية المختلطة حين اعتدى مقاتل على الحكم "بلا وعي" ومن غير قصد!

المقاتل الأمريكي ماركوس سورين تعرض لحركة الخنق القاضية من منافسه ومواطنه ديفين باول في لقاء جمعهما أمس الأحد ببطولة "بيلاتور إم إم إيه 232"، مما دفع الحكم لإيقاف النزال حرصا على حياته، لكن المراقبين فوجئوا بسورين ينهض فاقداً عقله، ممسكا بقدم الحكم، محاولا إسقاطه أرضا، ظنا منه أنه خصمه، وأن النزال لم ينته بعد، قبل أن يدرك فعلته لاحقاً وسط تقدير الحكم والحضور للموقف!.

ولاقى مقطع الفيديو رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، ننقله على النحو التالي: