فلامنغو يسحق غريميو في كأس ليبرتادوريس

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

لحق فلامنغو البرازيلي بريفر بلايت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية في كرة القدم بفوزه الساحق على مواطنه غريميو 5-صفر، أول من أمس، على ملعب ماراكانا وأمام 70 ألف متفرج في إياب الدور نصف النهائي.

وحسم فلامنغو، ممثل ريو دي جانيرو والفريق الأكثر شعبية في البرازيل، الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد سجله برونو هنريكي في الدقيقة 42، قبل أن يضرب بقوة في الشوط الثاني ويسجل رباعية، بينها ثنائية لغابريال باربوزا (غابيغول) (46 و56 من ركلة جزاء) وبابلو ماري (67) ورودريغو كايو (71).

وأكد فلامنغو الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جورج جيزوس، بدايته القوية في الدوري المحلي، حيث يحتل الصدارة. وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهاباً في بورتو أليغري.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها فلامنغو الدور النهائي لمسابقة كأس ليبرتادوريس بعد الأولى عام 1981، التي توّج بها بقيادة نجمه الأسطوري زيكو.

ويلتقي فلامنغو في المباراة النهائية المقررة في 23 نوفمبر المقبل في العاصمة التشيلية سانتياغو، مع ريفر بلايت حامل اللقب الذي حجز بطاقته على حساب مواطنه بوكا جونيورز، الثلاثاء الماضي، رغم خسارته صفر-1 إياباً، بعدما كان فاز 2-صفر ذهاباً.