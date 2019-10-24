تحديد موعد الكلاسيكو في 18 ديسمبر المقبل

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس، أنه حدد رسمياً 18 ديسمبر المقبل موعداً جديداً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي كانت مقررة في 26 الجاري، وذلك بسبب أعمال العنف في إقليم كاتالونيا. وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار «بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة».

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب الثاني «كامب نو» في 26 الجاري، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة، احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة أعوام و13 عاماً، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017. والتاريخ المعتمد هو يوم أربعاء، وسيشهد منافسات كأس الملك، لكن برشلونة وريال مدريد معفيان من الدور الأول من المسابقة المحلية. وتعيد التطورات الأخيرة ملف كاتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 نوفمبر. وتسببت محاولة انفصال هذه المنطقة الغنية الواقعة شمال شرق إسبانيا في أسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975.