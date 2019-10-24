زيدان: مع ريال مدريد نعيش المعاناة كل أسبوع

المصدر: حميد نعمان وأ.ف.ب - دبي

أنعش ريال مدريد آماله في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد أن عاد من تركيا بفوز شاق وصعب من أرض غلطة سراي التركي بهدف لصفر، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتصدرها باريس سان جرمان، بعد أن اكتسح كلوب بروج البلجيكي بخماسية.

ويعيش المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، تحت وطأة الضغوط من أجل تحسين أداء الفريق منذ بداية الموسم، لكن تذبذب نتائج الملكي جعل مكان زيدان مهدداً في كل مباراة تقريباً، وكان الأمر شديداً للغاية بالنسبة إليه قبل لقاء غلطة سراي، مخافة تلقي هزيمة قد تصعق جمهور الريال وتقربه من وداع مبكر لدوري الأبطال.

ووصف زيدان الوضع في ريال مدريد خلال المؤتمر الصحافي، فقال: «مع ريال مدريد نعيش المعاناة كل أسبوع»، في إشارة إلى أنه مطالب بالفوز ولا شيء غيره في كل مباراة تقريباً، إلى جانب ما قال إنها شائعات تلاحقه باستمرار مع الحديث الدائم عن أن النادي بصدد التفكير في إقالته والتعاقد مع مدرب آخر، على غرار أسماء مثل البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وشدد زيدان على أن الأهم تحقق لفريقه بالفوز والحفاظ على أمل التأهل، إلى جانب تقديم بعض الأسماء مستويات جيدة، على غرار الحارس تيبو كورتوا، وكذلك البرازيلي الصغير رودريغو، الذي شارك للمرة الأولى أساسياً في مباراة بالغة الأهمية، وقدم مستوى طيباً. ويعتبر هذا الفوز الأول لريال مدريد هذا الموسم. ويدين ريال بفوزه إلى الألماني طوني كروس، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 18 من المباراة الـ100 له في المسابقة القارية العريقة. وهو الفوز الأول للنادي الملكي في دور المجموعات هذا الموسم، بعد خسارته المذلة أمام مضيفه سان جرمان صفر-3، وسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه كلوب بروج 2-2. واستغل ريال خسارة كلوب بروج ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، وينتزع منه المركز الثاني بفارق نقطتين، وبفارق خمس نقاط خلف سان جرمان الذي وضع قدماً في الدور الثاني. وتنفس المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الصعداء، بعد التعثر المخيب أمام مايوركا في الدوري، السبت الماضي، حيث طالته انتقادات كثيرة، وتحدثت وسائل إعلام عن احتمال إقالته في حال التعثر في رحلته التركية. وفي لقاء سان جرمان، حطم مبابي رقم ليونيل ميسي، وأصبح أصغر لاعب يسجل 15 هدفاً وهو بعمر 20 سنة، مقارنة بميسي حين كان في الـ21 من عمره.

وفي بقية النتائج الأخرى، قطع مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني شوطاً كبيراً نحو ثمن النهائي، بفضل تحقيقهما الفوز الثالث على التوالي، حيث اكتسح سيتي أتالانتا 5-1، وفاز البايرن على أولمبياكوس 3-2.

ديبالا يجنب يوفنتوس الإحراج

جنّب الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس الإيطالي الإحراج، وذلك عندما حوّل تخلفه أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي إلى فوز متأخر بشق النفس 2-1.

وبدا يوفنتوس في طريقه لتلقي الهزيمة الأولى والسقوط أمام جمهوره في تورينو حين تخلّف في الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 77، قبل أن يقول ديبالا كلمته بتسجيله هدفين في غضون دقيقتين، مانحاً فريق المدرب ماوريتسيو ساري فوزه الثاني، وأبقاه في الصدارة بسبع نقاط.

• مبابي يحطم رقم ليونيل ميسي ويصبح أصغر لاعب يسجل 15 هدفاً في تاريخ الأبطال.