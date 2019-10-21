ضلّ طريقه في السماء فهبط على مباراة كرة قدم بـ"الباراشوت"

المصدر: محمد الحتو - دبي

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشهداً طريفاً لمظلي يبدو أنه ضل طريقه في السماء فهبط على ملعب نادي ساسولو خلال مواجهته مع انتر ميلان، أمس الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتناول جمهور الكرة العالمية المقطع بقالب من السخرية، ففي الوقت الذي اعتدنا اقتحام المشجعين للملاعب وتدخل رجال الأمن بملاحقتهم وإخراجهم من المستطيل الأخضر، حدث ما لم يكن بالحسبان، إذ نزل المشجع من سماء الملعب ب"الباراشوت" في الدقيقة 44 من اللقاء، وسط صيحات وضحكات وتصفيق الجمهور الحاضر للمباراة.



وتوقفت المباراة حتى تم إخراج المظلي، لتستكمل لاحقاً ويفوز انتر ميلان بقيادة المدرب أنطونيو كونتي 4-3 بعد مباراة مثيرة ليرفع "النيراتزوري" رصيده إلى 21 نقطة متأخرا بفارق نقطة وحيدة عن "يوفنتوس رونالدو" المتصدر.



