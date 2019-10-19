برشلونة يتصدر مؤقتا بعد اكتساح إيبار

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

منحت الثلاثية النظيفة التي سجلها برشلونة حامل اللقب في مرمى مضيفه إيبار اليوم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الفريق الكاتالوني صدارة مؤقتة على حساب الغريم التاريخي ريال مدريد. وفي انتظار حلول النادي الملكي ضيفا على ريال مايوركا لاحقا اليوم، منح الفرنسي أنطوان غريزمان (13) والأرجنتيني ليونيل ميسي (58) والأوروغوياني لويس سواريز (66) برشلونة فوزا مريحا على مضيفه.

وتصدر بطل الموسمين الماضيين الترتيب برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن ريال. وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان السبت المقبل في "كلاسيكو" الدوري على ملعب كامب نو، لكن التوتر الحالي في إقليم كاتالونيا دفع لإرجاء المباراة حتى 18 ديسمبر.