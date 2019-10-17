محمد صلاح وساديو ماني.. التفاصيل الكاملة لموقعة 31 أغسطس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

محمد صلاح وساديو ماني، قصة تداولها الكثيرون، وعقب مرور ما يقارب الشهرين من الواقعة التي حدثت بين لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، تحدث اللاعب السنغالي ساديو ماني لأول مرة عن التفاصيل الكاملة للمشادة مع النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة بيرنلي التي أقيمت يوم 31 أغسطس الماضي.

وكانت الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي قد شهدت خروج اللاعب السنغالي ساديو ماني عن النص، عقب استبداله في مباراة بيرنلي، التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية، حيث اتهم اللاعب المصري محمد صلاح بالأنانية وعدم التمرير له في إحدى الهجمات الخطرة، في واقعة شهدت الكثير من الجدل في الصحف والمواقع العالمية.

وقال اللاعب السنغالي ساديو ماني في تصريحات لشبكة «كانال بلس» الفرنسية، وتناقلتها بعض المواقع العالمية: «ما حدث سوء تفاهم، كنت أريد مساعدة الفريق، بالنظر إلى مانشستر سيتي فإنه يفوز أحياناً بخمسة أو ستة أهداف، لذا من المهم أن نستغل كل فرصة لقتل المباراة في أسرع وقت ممكن، لذلك كنت منزعجاً، لقد تحدثنا على انفراد، وأصبح كل شيء كما كان من قبل، ثم استدعانا المدرب يورغن كلوب في مكتبه وتحدثنا في الواقعة، وفوجئ المدرب بأننا أنهينا المشكلة قبل الحضور إليه».

وأضاف اللاعب عن تفاصيل المحادثة التي جمعته مع محمد صلاح، قائلاً: «صلاح قال لي لماذا شعرت بالغضب؟ فقلت له إنه كان يجب عليه تمرير الكرة لي، فأجاب بأنه لم يرني، ثم أكد لي أنه لا يحمل أي ضغينة ضدي. أعلم أن محمد صلاح ليس ضدي، ولكن رد فعله تجاهي كان غريباً».

وتابع «أنا وصلاح نوجد معاً فترات طويلة في الملعب، ونتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية، ولا توجد أي مشكلة بيننا، وفينالدوم يحب استفزاز الآخرين بالمزاح معهم، لقد انتظر حتى تجمع كل اللاعبين، ثم سأل بصوت مرتفع: لماذا يريد ماني أن يضربك يا صلاح؟ لينفجر الجميع بالضحك».