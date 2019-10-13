160 مليون جنيه ينتظرها الأهلي المصري لبيع المغربي آزارو

المصدر: أحمد طارق-دبي

رحّب النادي الأهلي المصري، ببيع مهاجمه المغربي وليد آزارو، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لأحد الأندية الصينية، حسب ما تحدثت عنه تقارير إعلامية مغربية.

ورغم عدم تلقي الأهلي عرضاً رسمياً من أي نادٍ صيني لشراء المهاجم المغربي، إلا أن إدارة "القلعة الحمراء" لا تُمانع في انتقال وليد آزارو خلال يناير المقبل،حال تلقيها عرضاً رسمياً من نادي هيبي فورتشن.

وفي هذا الشأن، كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن وليد آزارو تلقى عرضاً من جانب فريق هيبي فورتشن الصيني، وتأتي رغبة الفريق الصيني في الحصول على خدمات آزارو من أجل تعويض مواطنه أيوب الكعبي، الذي رحل لصفوف الوداد البيضاوي المغربي أخيراً على سبيل الإعارة.

وشدّدت التقارير على أن الفريق الصيني حاول التعاقد مع آزارو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018، لكن إدارة الأهلي تمسكت وقتها بالمهاجم المغربي، رغم وصول عرض يقدر بـ9.5 ملايين دولار.

وأوضحت التقارير أن النادي الصيني جدّد رغبته في ضم المهاجم المغربي خلال الشتاء المقبل مقابل 9 ملايين يورو، أي ما يقرب من 160 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير للغاية، أقنع إدارة الأهلي بالموافقة على رحيل اللاعب في الشتاء إذا جاء عرض رسمي، لاسيما وأن فايلر لم يعد يعتمد على المهاجم المغربي بشكل أساسي.