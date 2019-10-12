دوناروما يكسب تحدي «المرمى» في منتخب إيطاليا

المصدر: روما - أ.ف.ب

تزداد حدة التنافس بين حارسَيْ مرمى منتخب إيطاليا لكرة القدم: جانلويجي دوناروما، وسالفاتوري سيريغو، في وقت يستعد فيه لاعبو المدرب روبرتو مانشيني لحسم بطاقة التأهل لكأس أوروبا 2020، خلال استقبالهم اليونان اليوم في الجولة السابعة من المجموعة العاشرة. وبقي سيريغو (32 عاماً) لسنوات في ظل العملاق جيجي بوفون، المعتزل بعد فشل أبطال العالم أربع مرات في التأهل لمونديال روسيا 2018.

وفي وقت كان فيه سيريغو الاسم البديهي لخلافة حارس يوفنتوس، ظهر الشاب دوناروما (20 عاماً) بقوة، وملأ فراغ حامل الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع إيطاليا (176)، ليضع حامي عرين ميلان نفسه على رأس ترتيب الحراس في «سكوادرا أتسورا». وقال مدرب إيطاليا، روبيرتو مانشيني، في تصريحات صحافية: «سيريغو يعرف جيداً الترتيب، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليه وعلى الآخرين.. دوناروما هو الخيار الأول، لكن في هذا المركز نحصل تماماً على الحماية».

ويحظى دوناروما (14 مباراة دولية) بأفضلية الحارس الأول، متقدماً على حارس تورينو الذي خاض 22 مباراة دولية منذ عام 2010. ويبحث مانشيني، المستلم مهامه بعد خيبة فشل التأهل للمونديال الأخير للمرة الأولى منذ 1958، والخروج من دور المجموعات في 2010 و2014، عن تجديد وجوه تشكيلته، من خلال الدفع بشبان أمثال دوناروما، ولاعب وسط إنتر المتألق راهناً ستيفانو سنسي.

وبعد أن أصبح أصغر حارس يخوض مباراة في الدوري المحلي (سيري أ)، بعمر 16 سنة و142 يوماً، كرر دوناروما هذه السابقة مع المنتخب بخوض مباراته الدولية الأولى بعمر 17 عاماً و189 يوماً.