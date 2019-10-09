مكافأة مغرية من تركي آل الشيخ للاعبي الهلال حالة الفوز ب"أبطال آسيا"

المصدر: محمد الحتو - دبي

حفّز رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، لاعبي نادي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ووعد بمكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق اللقب.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "إن شاء الله نروح سوا وناخذ الكاس ومني مكافأة 200 ألف لكل لاعب لو جابوه".

وقطع الفريق السعودي شوطا كبيرا نحو المشهد الختامي بفوزه على أرض السد بأربعة أهداف لهدف في لقاء الذهاب من الدوري نصف النهائي.

وسبق لتركي آل الشيخ قد أعلن نيته حضور المباراة النهائية لأبطال آسيا، مما دفع رئيس الهلال فهد بن نافل للترحيب به بتغريدة قال فيها: "الله يحييك الهلال في انتظارك".

ويمتلك الهلال كل المقومات الفنية التي تؤهله للفوز باللقب القاري وإسعاد جماهيره بالوصول إلى العالمية بخوض غمار المنافسة في مونديال الأندية.