إبراهيموفيتش يتهم مدرب السويد بالإساءة إلى «المهاجرين»

المصدر: حميد نعمان - دبي

وجّه نجم الكرة السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش، انتقادات لاذعة إلى مدرب المنتخب السويدي لكرة القدم، يان أندرسون، قائلاً إنه يسيء إلى المواطنين السويديين من أصول أجنبية، من خلال تعمد تجاهلهم في اختياراته.

وقال زلاتان بحسب تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس، إن المهاجرين الذين انتقلوا للعيش في السويد لهم الحق في تمثيل المنتخب مثل غيرهم من المواطنين، مشيراً إلى أن اللاعبين المميزين منهم يتعرضون للتهميش من قبل المدرب.

يذكر أن زلاتان (38 عاماً) اعتزل اللعب للسويد منذ كأس أوروبا 2016، وألمح سابقاً للعودة والمشاركة في مونديال 2018، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة. ومن المعروف أن زلاتان من أصول بوسنية، حيث يشكل المواطنون من أصول أجنبية 20% من ساكني السويد حالياً.