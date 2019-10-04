الكشف عن غرامات التأخير و"الهاتف" و"الوزن" للاعبي ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

نشرت اليوم صحيفة "أس" الإسبانية لائحة بالغرامات المالية التي تفرض على لاعبي ريال مدريد في حال خالفوا تعليمات النادي بخصوص أمور كثيرة جدا من زيادة الوزن إلى التأخير عن التدريب، واستخدام الهاتف في غير الوقت المخصص له..إلخ. وذكرت أن الغرامات المالية تبدأ من 250 يورو، وتصل إلى ألف يورو، وهي لن تؤثر بأي شكل من الأشكال في رواتب اللاعبين التي تتراوح بين 3 ملايين يورو، إلى ما يقرب من عشرين مليون يورو.

ويتوجب على اللاعبين القدوم إلى التدريب 45 دقيقة قبل انطلاقه، وتفرض غرامة تأخير على كل 5 دقائق بالنسبة لكل لاعب، حتى تصل إلى أقصاها عند ألف يورو، بينما من يتغيب عن التدريب يغرم 3 آلاف يورو.

أما من يستخدم هاتفه خلال تواجده بصالة اللياقة البدنية بعليه دفع 250 يورو، بينما يعاقب بـ500 إلى ألف يورو إذا استخدمه في غرفة تبديل الملاس أو على متن حافلة الفريق. وبالنسبة للاعبين الذين يزيد وزنهم عن المسموح به بالنسبة لكل لاعب فعليه دفع 250 يورو، ويزيد المبلغ مع عدم إنقاص الوزن أو زيادته أكثر. ويعاقب أي لاعب بـ250 يورو إذا تحدث إلى وسائل الإعلام دون تصريح من النادي، كما لا يسمح للاعب بالحصول على يوم راحة دون موافقة الإدارة، والامر نفسه للسفر خارج العاصمة مدريد.

وتنص تعليمات النادي أن على اللاعبين التواجد في غرفة تبديل الملابس قبل المباراة، حتى لمن لا يشارك في اللقاء، وعلى من هم خارج القائمة متابعة المباراة من المدرجات على الأقل حتى الدقيقة 80