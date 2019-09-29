ريال مدريد يتلقى خبراً سيئاً قبل دوري أبطال أوروبا

المصدر: أحمد طارق - دبي

غاب البرازيلي مارسيلو عن التدريبات التي قام بها زملاؤه بفريق ريال مدريد، وأصبح احتمال عودته للعب أمام كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا أصعب، وذلك عقب جلسة من تدريبات التعافي للاعبين الأساسيين بـ"ديربي" العاصمة الإسبانية.

وعقب تعادله سلبياً في معقل أتلتيكو مدريد مساء السبت، عاد "الملكي" اليوم الأحد، للتدريب استعداداً لثاني جولات التشامبيونز ليغ، واضعاً نصب عينيه ضرورة الفوز عقب انطلاقته السيئة بالبطولة بسقوطه المدوي بثلاثية نظيفة على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقى المدرب زين الدين زيدالن نبأ سيئاً بغياب مارسيلو عن التدريب الجماعي، بعدما اختبره في آخر تدريبين سابقين للديربي لحل مشكلات الظهير الأيسر، وقرر في النهاية عدم المخاطرة بعودته.

ومازال اللاعب البرازيلي يعاني من متاعب تتعلق بإصابته العضلية التي كان يتعافى منها، وقد تدرب صباح الأحد منفرداً.